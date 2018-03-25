Девять компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Девять малых и средних предприятий дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной также как «третья новая площадка» /New Third Board/.

Благодаря этому общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11571.

За пять рабочих дней с 19 по 23 марта оборот на площадке достиг 1,5 млрд юаней /около 237 млн долларов США/, что на 5,86 процента меньше, чем на предыдущей неделе.

NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.

Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-