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Девять компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»
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Девять компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Девять малых и средних предприятий дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной также как «третья новая площадка» /New Third Board/.
Благодаря этому общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11571.
За пять рабочих дней с 19 по 23 марта оборот на площадке достиг 1,5 млрд юаней /около 237 млн долларов США/, что на 5,86 процента меньше, чем на предыдущей неделе.
NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.
Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-
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