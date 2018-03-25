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Экспортно-импортный банк Китая предоставит не менее 800 млрд юаней для поддержки развития новых отраслей
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Экспортно-импортный банк Китая предоставит не менее 800 млрд юаней для поддержки развития новых отраслей 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Государственный комитет по делам развития и реформ Китая и Экспортно-импортный банк Китая подписали соглашение об увеличении финансовой поддержки нарождающихся отраслей в рамках усилий по выявлению новых импульсов роста экономики.
Экспортно-импортный банк Китая в период 2016-2020 гг. предоставит не менее 800 млрд юаней /около 126,4 млрд долларов США/ в качестве финансовой поддержки нарождающимся отраслям стратегического значения, включающим в себя производство высокотехнологичного оборудования и автомобилей на новых источниках энергии.
В соответствии с подписанным соглашением, эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов в новых отраслях и строительства инновационных платформ. -0-
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