Экспортно-импортный банк Китая предоставит не менее 800 млрд юаней для поддержки развития новых отраслей

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Государственный комитет по делам развития и реформ Китая и Экспортно-импортный банк Китая подписали соглашение об увеличении финансовой поддержки нарождающихся отраслей в рамках усилий по выявлению новых импульсов роста экономики.

Экспортно-импортный банк Китая в период 2016-2020 гг. предоставит не менее 800 млрд юаней /около 126,4 млрд долларов США/ в качестве финансовой поддержки нарождающимся отраслям стратегического значения, включающим в себя производство высокотехнологичного оборудования и автомобилей на новых источниках энергии.

В соответствии с подписанным соглашением, эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов в новых отраслях и строительства инновационных платформ. -0-