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Греция продала большую часть акций порта Салоники
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Греция продала большую часть акций порта Салоники 

ИА Синьхуа 1 час назад
Афины, 25 марта /Синьхуа/ — Фонд приватизации имущества Греции HRADF в пятницу в своем заявлении отметил, что сделка по продаже 67 процентов акций второго по величине в стране порта Салоники состоялась. Данная сделка является частью программы о приватизации имущества Греции по договору о предоставлении помощи со стороны ЕС.
В распространенном заявлении фонда сообщается, что консорциум с участием трех компании из ФРГ, Франции и Кипра подписал с фондом соглашение на сумму в 1,1 млрд евро, 232 млн евро из которых уже выплачены. Соглашение будет действовать вплоть до 2051 года.
Председатель совета директоров фонда Арис Хенофус заявил, что продажа акций является новой вехой в программе приватизации имущества Греции. По его словам, значительные капиталовложения посодействуют развитию порта, увеличат занятость и придадут импульс национальной экономике.
Напомним, что в 2016 году «Китайская корпорация океанических перевозок» /COSCO/ выкупила большинство акций крупнейшего в Греции порта Пирей
Ранее, после вспышки европейского долгового кризиса, Греция была вынуждена подписать с международными кредиторами соглашение о предоставлении трех раундов материальной помощи в обмен на приватизацию ее государственного имущества. —0—
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