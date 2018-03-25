Подмосковные застройщики оштрафованы Главгосстройнадзором на сумму свыше 5,5 млн руб. с 12 по 18 марта

Участники строительства в Подмосковье оштрафованы на сумму более 5,5 млн руб. с 12 по 18 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Главгосстройнадзором с 12 по 18 марта рассмотрено 45 дел об административных правонарушениях, по 40 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 5 млн 550 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 37 постановлений на 4 млн 50 тыс. руб. ; три постановления на 1,5 млн руб. вынесено за строительство без разрешения», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Руслана Тагиева

Уточняется, что пять строительных компаний получили предупреждения. С начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму 36,1 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет Московской области с начала 2018 г., составила порядка 17,1 млн руб.

«Обеспечение надлежащего качества строительства зависит от повышения ответственности и дисциплины всех участников строительного процесса», — заключил Р. Тагиев.