Нижегородский застройщик «Квартстрой Центр» признан банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом ООО «Квартстрой Центр», который являлся застройщиком ЖК «Новинки Smart Sity». Информация об этом появилась на сайте суда.

Решение о несостоятельности было вынесено на основании долга компании, который составляет 26 миллионов 322 тысячи 783 рубля, а также «по признакам отсутствующего должника».

Согласно постановлению, установлена следующая очередность погашения: 20 миллионов 13 тысяч 300 рублей ООО «Кварстрой Центр» должен выплатить кредиторам четвертой очереди и 6 миллионов 309 тысяч 483 рубля — кредиторам четвертой очереди, учитывающиеся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащие погашению после погашения суммы основного долга и причитающихся процентов. Кроме того, в пользу АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» ООО «Кварстрой Центр» должен выплатить шесть тысяч рублей государственной пошлины.

Конкурсным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Северная столица“ Максим Кибишев, который за свою работу будет получать 30 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, строительство ЖК „Новинки Smart City“ завершит ПАО „Орелстрой“.

Фото: ЖК „Новинки Smart City“