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Экспорт нефти из Ирака в феврале снизился на 1,8%
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Экспорт нефти из Ирака в феврале снизился на 1,8% 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
Ирак в феврале уменьшил среднесуточный объем экспорта нефти на 1,8% по сравнению с январем — до 3,43 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
По итогам января 2018 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,49 миллиона баррелей. Всего в феврале Ирак экспортировал 95,9 миллиона баррелей нефти (снижение на 11,3% по сравнению с январем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождения Басра.
Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 5,762 миллиарда долларов при средней цене в 60,06 доллара за баррель. В январе эти доходы составляли 6,772 миллиарда долларов.
В конце февраля заместитель генерального директора SOMO Али Назар аль-Шатари (Ali Nazar al-Shatari) заявил, что компания готова осуществлять транзит нефти с месторождений провинции Киркук в Иран. Аль-Шатари сообщал, что экспорт должен начаться к марту. SOMO планировала поставлять сырье в Иран автотранспортом.
Ирак подписал с Тегераном соглашение об экспорте нефти с месторождений Киркука в декабре. Договор предусматривает доставку нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах, в то время как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака.
Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.
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