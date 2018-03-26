МТС вводит плату за обслуживание неиспользуемых номеров 

МТС с 4 апреля вводит ежесуточную плату в размере 3 рублей на ряде архивных и открытых для подключения тарифных планов для абонентов, которые не пользуются платными услугами на номере более 90 дней. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении подчеркивается, что номера абонентов, которые долго не пользовались услугами связи, не будут заблокированы, пока баланс будет оставаться положительным.
«Списание прекратится, если абонент совершит любое платное действие на этом номере — позвонит, отправит СМС, выйдет в Интернет, подключит услугу или тариф с абонентской платой», — подчеркнули в МТС.
«Плата взимается за обслуживание номера. Мы заблаговременно оправляем СМС с подробной информацией. Для отмены платы достаточно совершить любое платное действие — позвонить, отправить СМС, выйти в интернет или подключить платную опцию», — сообщили Банки.ру в пресс-службе оператора.