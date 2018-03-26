МТС вводит плату за обслуживание неиспользуемых номеров

МТС с 4 апреля вводит ежесуточную плату в размере 3 рублей на ряде архивных и открытых для подключения тарифных планов для абонентов, которые не пользуются платными услугами на номере более 90 дней. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении подчеркивается, что номера абонентов, которые долго не пользовались услугами связи, не будут заблокированы, пока баланс будет оставаться положительным.