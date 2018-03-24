Орловской области посевная обойдётся на 15% дороже, чем в 2017 году

Орловская область вошла в число 13 регионов, которых затронет стимулирование экспорта зерна, сообщает пресс-служба правительства региона.

ОАО «РЖД» получит субсидии на возмещение потерь, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку груза.

По информации зампреда правительства области по АПК Дмитрия Бутусова, посевная в 2018 году будет на 12-15% дороже, чем в минувшем году. Всего необходимо будет привлечь порядка 10,5 млрд рублей. Приобретение минеральных удобрений оценивается в 2,9 млрд рублей, средств защиты растений в 2,1 млрд рублей, закупка семян в 1,3 млрд рублей. Около 1,5 млрд рублей будет направлено на ГСМ, 1,2 млрд рублей — на запчасти и ремонт техники.

Финансировать затраты будут сельхозтоваропроизводители за собственные средства, что составит порядка 4 млрд рублей, управляющие компании — 2,4 млрд рублей и кредитные ресурсы составят 4 млрд рублей.

В настоящее время уже приобретено более 80% удобрений от потребности, которая составляет 167 тыс. тонн. Засыпано 92 тыс. тонн семян собственного производства, обеспеченность которыми составляет 102%.