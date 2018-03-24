В Самаре поставщик электроэнергии купит Land Cruiser за 3,3 миллиона рублей

Самаре конкурсная комиссия выбрала подрядчика, которому предстоит купить автомобиль для компании «Самараэнерго» . Победителем аукциона стало акционерное общество «Тон-авто».

— Компания предоставит иномарку Toyota Land Cruiser Prado для нужд организации, — говорится в документах на сайте госзакупок.

Заказчик выдвинул несколько требований к машине. Она должна быть черного цвета, изготовлена не раньше 2017 года. Энергетики должны быть первыми владельцами автомобиля. За иномарку компания заплатит 3,3 миллиона рублей.