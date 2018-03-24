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В Самаре поставщик электроэнергии купит Land Cruiser за 3,3 миллиона рублей
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В Самаре поставщик электроэнергии купит Land Cruiser за 3,3 миллиона рублей 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре конкурсная комиссия выбрала подрядчика, которому предстоит купить автомобиль для компании «Самараэнерго». Победителем аукциона стало акционерное общество «Тон-авто».
— Компания предоставит иномарку Toyota Land Cruiser Prado для нужд организации, — говорится в документах на сайте госзакупок.
Заказчик выдвинул несколько требований к машине. Она должна быть черного цвета, изготовлена не раньше 2017 года. Энергетики должны быть первыми владельцами автомобиля. За иномарку компания заплатит 3,3 миллиона рублей.
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