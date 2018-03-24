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Оборот организаций Псковской области в феврале составил почти 31 миллиард рублей
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Оборот организаций Псковской области в феврале составил почти 31 миллиард рублей 

Псковская губерния 2 часа назад
Оборот организаций Псковской области в феврале составил 30 млрд 945 млн рублей, сообщает Псковстат. Таким образом, за два первых месяца организации региона получили выручку в размере 60 млрд 365 млн рублей, это на 9,3 процента выше, чем в январе — феврале 2017 года. Наибольшая выручка псковских предприятий — в сфере оптовой и розничной торговли, животноводстве и производстве пищевых продуктов. Отиметим, выручка в сфере животноводства демонстрирует один из наиболее динамичных ростов — 27,6 процента к январю — февралю прошлого года, выше динамика только в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — 36,8 процента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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