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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в январе 1,52 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в январе 1,52 млн рублей 

Чемпионат.com 38 минут назад
Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за январь 2018 года составила около 1,5 млн рублей. Об этом говорится в месячной бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета Московской области, который опубликован на сайте открытого бюджета региона. Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес на 1 февраля 2018 года составила 1,52 млн рублей. Стоит отметить, что утвержденные бюджетные назначения на 2018 год составляют 25,14 млн  Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в группе «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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