Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в январе 1,52 млн рублей 

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за январь 2018 года составила около 1,5 млн рублей. Об этом говорится в месячной бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета Московской области, который опубликован на сайте открытого бюджета региона. Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес на 1 февраля 2018 года составила 1,52 млн рублей. Стоит отметить, что утвержденные бюджетные назначения на 2018 год составляют 25,14 млн Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в группе «Чемпионат. Ставки» в «ВК».