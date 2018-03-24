ТОП-15 стран, куда стоит инвестировать прямо сейчас 

Как известно, любой рейтинг должен опираться на определенные критерии. Если говорить об инвестициях, то Всемирный Банк выделил четыре главных параметра, которые определяют их перспективность в той или иной стране мира: население, инвестиционный климат, отношения между людьми и общественный строй. Издание U. S. News ранее проводило опрос 21 000 человек на тему 80 стран мира по 65 различным критериям, среди которых были качество жизни, деловая среда и культурное влияние. Теперь же аналитики подготовили еще один, инвестиционный рейтинг на основе восьми ключевых параметров из представленных 65-и. Вот эти параметры:
условия для предпринимательства
экономическая стабильность
налоговая среда
инновации
технологическая экспертиза
динамичность
уровень коррупции
рынок квалифицированного труда
Список составлен на основе ответов 6000 участников опроса — ведущих бизнесменов со всего мира. Перед вами 15 лучших направлений для инвестиций.
Население: 4,8 млн человек
ВВП: $294,1 млрд
Годовой рост ВВП: 5,1%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Дублине: $5500
Население: 79,5 млн человек
ВВП: $857,7 млрд
Годовой рост ВВП: 3,2%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Анкаре: $700 В нашей базе — почти 4000 предложений по продаже недвижимости в Турции
Население: 3,4 млн человек
ВВП: $52,4 млрд
Годовой рост ВВП: 1,5%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Монтевидео: $2500
Население: 5,5 млн человек
ВВП: $236,8 млрд
Годовой рост ВВП: 1,9%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Хельсинки: $4000
В нашей базе — почти 4000 предложений по продаже недвижимости в Финляндии
Население: 10,6 млн человек
ВВП: $192,9 млрд
Годовой рост ВВП: 2,6%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Праге: $4000
В нашей базе — более 7000 предложений по продаже недвижимости в Чехии
Население: 4,4 млн человек
ВВП: $66,3 млрд
Годовой рост ВВП: ——
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Маскате: $1500
Население: 1,3 млрд человек
ВВП: $2,3 трлн
Годовой рост ВВП: 7,1%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Нью-Дели: $1500
Население: 68,9 млн человек
ВВП: $406,8 млрд
Годовой рост ВВП: 3,2%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Бангкоке: $3000
В нашей базе — более 600 объявлений о продаже недвижимости в Таиланде
Население: 46,4 млн человек
ВВП: $1,2 трлн
Годовой рост ВВП: 3,3%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Мадриде: $3500
В нашей базе — свыше 19 000 предложений по продаже недвижимости в Испании
Население: 24,1 млн человек
ВВП: $1,2 трлн
Годовой рост ВВП: 2,8%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Канберре: $4000
Население: 5,6 млн человек
ВВП: $297 млрд
Годовой рост ВВП: 2%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости: $14 000 Население: 31,2 млн человек
ВВП: $296,4 млрд
Годовой рост ВВП: 4,2%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Куала-Лумпур: $2 500 Население: 37,9 млн человек
ВВП: $469,5 млрд
Годовой рост ВВП: 2,9%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Варшаве: $2 500 Ознакомьтесь с предложениями по продаже недвижимости в Польше
Население: 261,1 млн человек
ВВП: $932,3 млрд
Годовой рост ВВП: 5%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Джакарте: $1 500 Население: 103,3 млн человек
ВВП: $304,9 млрд
Годовой рост ВВП: 6,9%
Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Маниле: $1 500 Подготовила Ольга Петегирич Фото Unsplash.com, Pixabay, Wikimedia Commons