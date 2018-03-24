ТОП-15 стран, куда стоит инвестировать прямо сейчас

Как известно, любой рейтинг должен опираться на определенные критерии. Если говорить об инвестициях, то Всемирный Банк выделил четыре главных параметра, которые определяют их перспективность в той или иной стране мира: население, инвестиционный климат, отношения между людьми и общественный строй. Издание U. S. News ранее проводило опрос 21 000 человек на тему 80 стран мира по 65 различным критериям, среди которых были качество жизни, деловая среда и культурное влияние. Теперь же аналитики подготовили еще один, инвестиционный рейтинг на основе восьми ключевых параметров из представленных 65-и. Вот эти параметры:

условия для предпринимательства

экономическая стабильность

налоговая среда

инновации

технологическая экспертиза

динамичность

уровень коррупции

рынок квалифицированного труда

Список составлен на основе ответов 6000 участников опроса — ведущих бизнесменов со всего мира. Перед вами 15 лучших направлений для инвестиций.

Население: 4,8 млн человек

ВВП: $294,1 млрд

Годовой рост ВВП: 5,1%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Дублине : $5500

Население: 79,5 млн человек

ВВП: $857,7 млрд

Годовой рост ВВП: 3,2%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Анкаре : $700 В нашей базе — почти 4000 предложений по продаже недвижимости в Турции

Население: 3,4 млн человек

ВВП: $52,4 млрд

Годовой рост ВВП: 1,5%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Монтевидео: $2500

Население: 5,5 млн человек

ВВП: $236,8 млрд

Годовой рост ВВП: 1,9%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Хельсинки : $4000

В нашей базе — почти 4000 предложений по продаже недвижимости в Финляндии

Население: 10,6 млн человек

ВВП: $192,9 млрд

Годовой рост ВВП: 2,6%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Праге : $4000

В нашей базе — более 7000 предложений по продаже недвижимости в Чехии

Население: 4,4 млн человек

ВВП: $66,3 млрд

Годовой рост ВВП: ——

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Маскате : $1500

Население: 1,3 млрд человек

ВВП: $2,3 трлн

Годовой рост ВВП: 7,1%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Нью-Дели : $1500

Население: 68,9 млн человек

ВВП: $406,8 млрд

Годовой рост ВВП: 3,2%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Бангкоке : $3000

В нашей базе — более 600 объявлений о продаже недвижимости в Таиланде

Население: 46,4 млн человек

ВВП: $1,2 трлн

Годовой рост ВВП: 3,3%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Мадриде : $3500

В нашей базе — свыше 19 000 предложений по продаже недвижимости в Испании

Население: 24,1 млн человек

ВВП: $1,2 трлн

Годовой рост ВВП: 2,8%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Канберре : $4000

Население: 5,6 млн человек

ВВП: $297 млрд

Годовой рост ВВП: 2%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости: $14 000 Население: 31,2 млн человек

ВВП: $296,4 млрд

Годовой рост ВВП: 4,2%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Куала-Лумпур : $2 500 Население: 37,9 млн человек

ВВП: $469,5 млрд

Годовой рост ВВП: 2,9%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Варшаве : $2 500 Ознакомьтесь с предложениями по продаже недвижимости в Польше

Население: 261,1 млн человек

ВВП: $932,3 млрд

Годовой рост ВВП: 5%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Джакарте : $1 500 Население: 103,3 млн человек

ВВП: $304,9 млрд

Годовой рост ВВП: 6,9%

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Маниле: $1 500 Подготовила Ольга Петегирич Фото Unsplash.com, Pixabay, Wikimedia Commons