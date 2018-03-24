Орешкин обратился к японским компаниям

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Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию.
"В настоящее время мы продолжаем целенаправленно двигаться по пути реализации плана сотрудничества из восьми направлений, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ в 2016 году… Мы постепенно двигаемся от простой торговли к комплексным долгосрочным проектам, причем не только в экономической сфере, но и в сфере образования, культуры", — сказал он, выступая на российско-японском симпозиуме, посвященном программе университетских обменов по подготовке кадров для производственных отраслей в России и Японии.
"Мы приглашаем японские компании активнее инвестировать в Россию. Мы видим, как все больше японского бизнеса приходит на российский рынок, приходит в разные области: в фармацевтику, в производство медицинской техники, в энергетику, нефтехимию и многие другие проекты", — добавил Орешкин.
В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский лидер представил "План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.
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