Денежные доходы приморцев за первые два месяца 2018 года составили 29 тысяч рублей. А сбережения выросли до 303 млрд рублей

Основную часть доходов приморцы тратят на покупку товаров и оплату услуг.

Приморском крае среднедушевые денежные доходы за январь-февраль 2018 года составили 29 тысяч рублей (в месяц), передает пресс-служба Приморскстата. Там пояснили, что они определяются как отношение всех денежных поступлений (трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих доходов) к численности населения края.

При этом денежные доходы, полученные населением края за первые два месяца 2018 года, по предварительным данным, сложились в сумме 110,8 млрд рублей. Основная часть этой суммы (79%) была израсходована на покупку товаров и оплату услуг.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) сложились на уровне января-февраля прошлого года.

Сбережения, которые представляют собой остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах), составили на 1 февраля 2018 года 302,7 млрд рублей.