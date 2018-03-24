Ещё
Денежные доходы приморцев за первые два месяца 2018 года составили 29 тысяч рублей. А сбережения выросли до 303 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Денежные доходы приморцев за первые два месяца 2018 года составили 29 тысяч рублей. А сбережения выросли до 303 млрд рублей 

Prim.News 35 минут назад
Основную часть доходов приморцы тратят на покупку товаров и оплату услуг.
В Приморском крае среднедушевые денежные доходы за январь-февраль 2018 года составили 29 тысяч рублей (в месяц), передает пресс-служба Приморскстата. Там пояснили, что они определяются как отношение всех денежных поступлений (трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих доходов) к численности населения края.
При этом денежные доходы, полученные населением края за первые два месяца 2018 года, по предварительным данным, сложились в сумме 110,8 млрд рублей. Основная часть этой суммы (79%) была израсходована на покупку товаров и оплату услуг.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) сложились на уровне января-февраля прошлого года.
Сбережения, которые представляют собой остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах), составили на 1 февраля 2018 года 302,7 млрд рублей.
Prim.News: последние новости
Приморье получит 316 млн рублей на повышение зарплаты бюджетникам Кто является участником валютного рынка России? Арсеньевский авиазавод «Прогресс» в 2017 году получил 6,8 млрд руб. прибыли по РСБУ против убытка годом ранее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ59
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину72
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам40
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео20
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось74
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение