Инфографика: 10 самых крупных IPO технологических компаний за всю историю

IPO Dropbox стало одним из крупнейших размещений акций среди технологических компаний за все время. В топ-10 IPO компаний технологического сектора сервис хранения файлов занял шестое место, между сервисом микроблогов Twitter и соцсетью для деловых контактов LinkedIn.

В 2017 году 26 американских технологических стартапов провели IPO, следует из данных Dow Jones VentureSource, но немногие из них, например Snap, широко известны. Более 100 стартапов из США , чья оценка превышает $1 млрд, до сих пор откладывают размещение акций. Среди них сервис по аренде жилья Airbnb и сервис по вызову водителей Uber.

Крупнейшим по объему выходом на рынок стал IPO китайской Alibaba . В 2014 году компания предложила инвесторам 13% акций. Оценка компании после завершения первичного размещения акций составила рекордные $167,6 млрд

На графике от Statista 10 крупнейших IPO по оценке компании после размещения акций.