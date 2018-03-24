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Инфографика: 10 самых крупных IPO технологических компаний за всю историю
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Инфографика: 10 самых крупных IPO технологических компаний за всю историю 

RB.ru 56 минут назад
Фото: RB.ru
IPO Dropbox стало одним из крупнейших размещений акций среди технологических компаний за все время. В топ-10 IPO компаний технологического сектора сервис хранения файлов занял шестое место, между сервисом микроблогов Twitter и соцсетью для деловых контактов LinkedIn.
В 2017 году 26 американских технологических стартапов провели IPO, следует из данных Dow Jones VentureSource, но немногие из них, например Snap, широко известны. Более 100 стартапов из США, чья оценка превышает $1 млрд, до сих пор откладывают размещение акций. Среди них сервис по аренде жилья Airbnb и сервис по вызову водителей Uber.
Крупнейшим по объему выходом на рынок стал IPO китайской Alibaba. В 2014 году компания предложила инвесторам 13% акций. Оценка компании после завершения первичного размещения акций составила рекордные $167,6 млрд
На графике от Statista 10 крупнейших IPO по оценке компании после размещения акций.
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