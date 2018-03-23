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Bank of America выплатит штату Нью-Йорк $42 млн
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Bank of America выплатит штату Нью-Йорк $42 млн 

ТАСС 39 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Финансовый конгломерат Bank of America согласился выплатить властям штата Нью-Йорк $42 млн в обмен на прекращение расследования, инициированного в связи со вскрывшимися нарушениями, допускавшимися банком при проведении электронных торгов. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
Как заявил генпрокурор штата Эрик Шнайдерман, данная сумма станет крупнейшей из всех, которые когда-либо были выплачены в США в связи с нарушениями при операциях на электронных торговых площадках.
По данным следствия, нынешнее инвестиционное подразделение Bank of America — Merrill Lynch — в 2008 году заключило тайное соглашение с рядом компаний, включая Madoff Securities и Citadel Securities, которые занимаются проведением операций через электронные биржи. В течение пяти лет, вплоть до 2013 года, Merrill Lynch предоставляла указанным фирмам право проводить торговые операции клиентов банка без ведома последних, что является нарушением. Как указали в генпрокуратуре, всего за этот срок Merrill Lynch позволила компаниям, с которыми у нее был заключен тайный договор, провести более 16 млн операций по купле или продаже в общей сложности более 4 млрд акций, торгующихся на электронных биржах.
Как заявил представитель Bank of America Билл Холлдин, у банка не было намерения вводить в заблуждение своих клиентов и скрывать от них информацию. По его словам, в данном случае речь шла о проблемах в области коммуникации с клиентами, и банк обратил на это внимание еще в 2013 году, решив вопрос.
Bank of America — американский финансовый конгломерат, являющийся крупнейшим банковским холдингом в США по числу активов. Помимо США банк имеет представительства в десятках других стран мира. Оборот конгломерата со штаб-квартирой в американском Шарлотте (штат Северная Каролина) за прошлый год составил более $87 млрд
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