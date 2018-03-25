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Bank of America выплатит штату Нью-Йорк 42 млн долларов
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Bank of America выплатит штату Нью-Йорк 42 млн долларов 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Bank of America согласился выплатить штату Нью-Йорк 42 млн долларов для прекращения расследования в связи с возможными нарушениями при проведении электронных торгов, передает Блумберг.
Как заявил генпрокурор штата Эрик Шнайдерман, эти средства станут самой большой суммой, выплаченной в США в связи с нарушениями во время электронных торгов.
Merrill Lynch, инвестиционное подразделение Bank of America, по данным следствия, заключило в 2008 году секретное соглашение с рядом компаний, занимающихся электронными биржевыми операциями.
В течение пяти лет этим компаниям предоставлялось право проводить торговые операции клиентов банка без их ведома.
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