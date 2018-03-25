Bank of America выплатит штату Нью-Йорк 42 млн долларов

Как заявил генпрокурор штата Эрик Шнайдерман , эти средства станут самой большой суммой, выплаченной в США в связи с нарушениями во время электронных торгов.

Merrill Lynch, инвестиционное подразделение Bank of America, по данным следствия, заключило в 2008 году секретное соглашение с рядом компаний, занимающихся электронными биржевыми операциями.

В течение пяти лет этим компаниям предоставлялось право проводить торговые операции клиентов банка без их ведома.