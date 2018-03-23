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Компания прямых продаж из США Youngevity выходит в РФ, ожидает оборот $100 млн к 2022 г
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Компания прямых продаж из США Youngevity выходит в РФ, ожидает оборот $100 млн к 2022 г 

Прайм 23 минуты назад
МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Американская компания Youngevity, специализирующаяся на прямых продажах товаров, выходит на российский рынок и рассчитывает к 2022 году достичь показателя продаж в стране в 100 миллионов долларов, сообщили журналистам представители компании.
Вице-президент Youngevity по международным продажам и операционной деятельности Люк Таффури сообщил, что компания уже несколько лет работала в стране в тестовом режиме, однако сейчас приняла решение выйти на рынок полноценно. «Мы рассчитываем на продажи (в России — ред.) в размере 100 миллионов долларов к 2022 году», — сказал он. Компания инвестирует 5 миллионов долларов в запуск бизнеса в РФ.
Развитие российского бизнеса компания планирует начать с Центрального, Уральского и Южного федерального округов. «Эти регионы являются перспективными с точки зрения прямых продаж. Нашей целью является расширение географии в России, открытие в новых регионах, сделать российский рынок номером 3 среди стран компании Youngevity», — отметила гендиректор российской структуры Youngevity Шармила Чаттерджи.
Для этого компания намерена увеличить количество дистрибьюторов до 100 тысяч человек и получить 500 тысяч клиентов. Первыми категориями товаров, которые будут представлены в РФ, стали средства личного ухода, товары для здорового образа жизни. «Мы планируем в будущем предложить здесь такие продуктовые сегменты, как товары для дома и семьи, еда и напитки, spa и wellness, одежда, ювелирные изделия и различные сервисы», — добавила Чаттерджи.
Российская структура планирует развиваться как за счет прямых продаж, так и через реализацию товаров в рознице и интернет-торговлю. В свою очередь вице-президент Таффури сообщил, что Youngevity планирует следить за российскими компаниями с целью возможного приобретения и выхода в новые товарные категории.
Американская Youngevity, специализирующаяся на прямых продажах косметики, биологически активных добавок и кофе, основана в 1997 году. Акции компании с января 2018 года торгуются на бирже NASDAQ. Выручка Youngevity по итогам 2016 года составила 163 миллиона долларов. По оценке российской Ассоциации прямых продаж (АПП), оборот компаний сектора в 2017 году составил 128 миллиардов рублей.
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