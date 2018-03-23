Чистая прибыль СК «МАКС» по итогам 2017 года составила 1 млрд рублей

Страховая компания «МАКС» подвела итоги работы в 2017 году. В соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, чистая прибыль компании выросла почти в два раза по отношению к результатам 2016 года и составила 1,003 млрд рублей, указано в релизе СК «МАКС».

Объем страховых премий ЗАО «МАКС» вырос на 82% до 22,207 млрд рублей.

На обязательное личное страхование приходится 8,211 млрд рублей страховых сборов, на ОСАГО — 8,11 млрд, на автокаско — 2,609 млрд, на добровольное медицинское страхование — 1,481 млрд, на страхование от несчастных случаев — около 786,3 млн рублей.

За 12 месяцев компанией выплачено 13,966 млрд рублей страхового возмещения, что на 80% превышает показатель 2016 года.

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