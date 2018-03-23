ИСПРАВЛЕНО — Строительство газопровода к СПГ-комплексу на КС «Портовая» завершено

По просьбе компании исправляется название газопровода, от которого построен отвод (правильно Грязовец-Выборг, не «Северный поток»), добавлен пятый абзац.

МОСКВА , 23 мар /ПРАЙМ/. Отвод от газопровода Грязовец-Выборг к комплексу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» построен, в ближайшее время пройдут испытания газопровода, говорится в сообщении генерального подрядчика строительства комплекса, холдинга «ПЕТОН».

"В ближайшее время будут проведены пневмо— и гидроиспытания уже смонтированного газопровода-отвода, соединяющего газопровод и комплекс СПГ, по которому будет подаваться сырьевой природный газ для комплекса", — говорится в сообщении.

"В настоящее время завершена подготовка площадки строительства, выполнено устройство более 90% всех фундаментов, смонтировано более 8 тысяч тонн металлоконструкций. Завершено строительство подстанции 110/10 кВ «Мыс», тем самым обеспечена готовность к электроснабжению площадки комплекса. В 2018 году будут завершены работы по строительству морского отгрузочного терминала", — цитирует пресс-служба директора проекта Вячеслава Гришина.

"Газпром" в 2018 году планирует инвестировать в строительство СПГ-комплекса 45,4 миллиарда рублей. В 2017 году компания инвестировала в проект 46,6 миллиарда рублей. Общий объем финансирования составляет 126,965 миллиарда рублей в ценах на начало 2016 года.

Магистральный газопровод Грязовец-Выборг обеспечивает транспортировку газа в экспортный подводный газопровод «Северный поток» и потребителям Северо-Западного региона России

Компрессорная станция (КС) «Портовая» расположена в Ленинградской области и является пунктом входа на северном берегу Финского залива, откуда газ поступает в магистраль «Северного потока». Генеральным подрядчиком строительства СПГ-комплекса является научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «ПЕТОН». «Газпром» планирует завершить строительство СПГ-комплекса в 2019 году.