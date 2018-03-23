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Совет директоров ТГК-1 утвердил 16 кандидатов для избрания в новый состав совета
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Совет директоров ТГК-1 утвердил 16 кандидатов для избрания в новый состав совета 

Rambler News Service 46 минут назад
Помимо действующих членов совета директоров, в список вошли пять новых кандидатов: первый заместитель начальника департамента «Газпрома» Андрей Дмитриев, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газпром энергохолдинга» Евгений Земляной, директор по стратегии «Финам» Валерий Пятницев, заместитель начальника управления — начальник отдела «Газпрома» Александр Рогов и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.
Как ранее сообщало RNS, в новый состав совета директоров ТГК-1, избранный в декабре 2017 года, входят 11 человек: вице-президент, заместитель гендиректора по операционной деятельности — главный инженер «Фортума» Парвиз Абдушукуров, гендиректор ТГК-1 Алексей Барвинок, вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга «Фортума» Юрий Ерошин, старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum Кари Каутинен, заместитель начальника управления «Газпрома» Ирина Коробкина, член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев, гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, председатель совета директоров компании «Монолиткапиталстрой» Андрей Хорев (независимый директор), гендиректор «Фортума» Александр Чуваев, первый заместитель начальника департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и первый заместитель гендиректора «Газпром энергохолдинга» Павел Шацкий.
ТГК-1 занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет 53 электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,65 тыс. Гкал/ч. Мажоритарным акционером компании является «Газпром энергохолдинг» с 51,8% акций, Fortum Power and Heat Oy принадлежит 29,45%.
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