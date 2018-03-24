Роскомнадзор добивается блокировки IP-адресов Amazon

Роскомнадзор решил блокировать все IP-адреса Amazon для закрытия Zello

Роскомнадзор сообщил о предстоящей блокировке IP-адреса Amazon для остановки деятельности мессенджера Zello. Большинство операторов связи уже получили предупредительные письма.

Представители Роскомнадзора сообщили, что в ближайшее время начнут блокировать все IP-адреса Amazon, который связаны с рацией Zello. Это приложение использовали в своей практике водители дальних рейсов в процессе акции протеста. Всего было зафиксировано 36 подсетей, но 26 из них касаются запрещенного ресурса. В данный момент Amazon включает 15 миллионов IP-адресов.

Все подсети должны быть окончательно закрыты, потому как даже одна представляет угрозу для продолжения работы неприемлемого мессенджера. Zello подлежит блокировке Роскомнадзором с апреля прошлого года. В ближайшие дни ведомство продолжит финальную блокировку всех IP-адресов.