Ещё
Роскомнадзор добивается блокировки IP-адресов Amazon
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор решил блокировать все IP-адреса Amazon для закрытия Zello 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Фото: vistanews
Роскомнадзор сообщил о предстоящей блокировке IP-адреса Amazon для остановки деятельности мессенджера Zello. Большинство операторов связи уже получили предупредительные письма.
Представители Роскомнадзора сообщили, что в ближайшее время начнут блокировать все IP-адреса Amazon, который связаны с рацией Zello. Это приложение использовали в своей практике водители дальних рейсов в процессе акции протеста. Всего было зафиксировано 36 подсетей, но 26 из них касаются запрещенного ресурса. В данный момент Amazon включает 15 миллионов IP-адресов.
Все подсети должны быть окончательно закрыты, потому как даже одна представляет угрозу для продолжения работы неприемлемого мессенджера. Zello подлежит блокировке Роскомнадзором с апреля прошлого года. В ближайшие дни ведомство продолжит финальную блокировку всех IP-адресов.
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX в Facebook после скандала В Сети высмеяли рекламу лоукостер «Победа» - «на Берлин» США стали нетто-экспортёром газа впервые за 60 лет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам10
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США405
На Youtube обнаружен новый опасный вирус7
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ719
Госдеп пригрозил России за отравление Скрипаля20
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение