Ещё
Uranium One в 2017 году сократила чистую прибыль в 16,6 раза — до $15,2 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Uranium One в 2017 году сократила чистую прибыль в 16,6 раза — до $15,2 млн 

Rambler News Service 43 минуты назад
Чистая прибыль компания Uranium One Inc. (входит в международный горнорудный дивизион «Росатома») сократилась по итогам 2017 года в 16,6 раза — до $15,2 млн против $252,6 млн в 2016 году, следует из отчетности компании.
Скорректированная чистая прибыль сократилась в 1,8 раза — до $30 млн  По итогам 2017 года Uranium One снизила выручку на 4,2% — до $301,3 млн против $314,6 млн за 2016 год.
Совокупный объем добычи Uranium One за 2017 год составил 13,3 млн фунтов по сравнению с 12,7 млн фунтов в 2016 году.
Rambler News Service: последние новости
Совет директоров «Газпрома» утвердил Михаила Путина членом правления Марина Россинская назначена директором по развитию бизнеса Rambler&Co «Лукойл» намерен начать добычу нефти на D41 на шельфе Балтийского моря в 2019 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко243
Россияне устроили набег на «Магнит»181
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ624
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии188
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение