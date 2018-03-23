Uranium One в 2017 году сократила чистую прибыль в 16,6 раза — до $15,2 млн

Чистая прибыль компания Uranium One Inc. (входит в международный горнорудный дивизион «Росатома» ) сократилась по итогам 2017 года в 16,6 раза — до $15,2 млн против $252,6 млн в 2016 году, следует из отчетности компании.

Скорректированная чистая прибыль сократилась в 1,8 раза — до $30 млн По итогам 2017 года Uranium One снизила выручку на 4,2% — до $301,3 млн против $314,6 млн за 2016 год.

Совокупный объем добычи Uranium One за 2017 год составил 13,3 млн фунтов по сравнению с 12,7 млн фунтов в 2016 году.