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Отток капитала растет быстрее прогнозов ЦБ
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Отток капитала растет быстрее прогнозов ЦБ 

BFM.RU 50 минут назад
Фото: BFM.RU
Отток капитала из России в этом году, по последним данным Центробанка, будет на уровне 19 млрд долларов. Ранее ожидалось, что он составит 16 млрд
Прогноз по оттоку капитала на 2018 год Банк России пересматривает уже второй раз. Ранее этот показатель планировался на уровне 10 млрд
Однако, как отмечает профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии Ярослав Лисоволик, общий тренд нельзя назвать негативным, так как в прошлом году, например, из России вывели более 31 млрд долларов.
Ярослав Лисоволик профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии, главный экономист в Евразийском банке развития «Повышение прогноза по оттоку капитала, может быть, отчасти связано с внешним фоном, который складывается в мировой экономике и который может давать определенные негативные импульсы для оттока капитала. Здесь есть и фактор большей волатильности на финансовых рынках, которая происходит отчасти из-за торговых войн и новых волн протекционизма. Есть факторы, связанные с динамикой экономического роста, который может замедлиться в мировой экономике в условиях повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы. Это, кстати, тоже дает достаточно существенный негативный импульс для потоков капитала в развивающиеся рынки. Существенным будет инфляционный фон — насколько он будет высоким, насколько проблемной будет выглядеть ситуация в реальном секторе. Пока что я бы сказал, что тот пересмотр прогноза, который мы увидели от ЦБ, мотивирован достаточно сложным внешним фоном. Факторы, связанные с процентной ставкой ФРС, протекционизмом, волатильностью на финансовых рынках — наверное, это ключевые факторы, которые определили пересмотр прогноза».
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что чистый отток капитала не означает незаконный вывоз. Банк России также ожидает, что рубль в 2018-2020 годах будет несколько крепче, чем прогнозировалось в конце 2017-го, в связи с более высокими, чем ожидалось, ценами на нефть.
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