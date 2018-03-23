Самой дорогой проданной квартирой в Москве в 2017 году стал таунхаус за $25 млн

Самой дорогой проданной квартирой на вторичном рынке Москвы стал таунхаус со стартовой ценой в $25 млн, расположенный в районе Остоженки, рассказал RNS Илья Менжунов, управляющий директор компании «Метриум Премиум». Рекорд загородного рынка является продажа дома в Барвихе по стартовой стоимости в $37 млн «По нашим данным, самая дорогая сделка на вторичном рынке в 2017 году — это проданный таунхаус площадью порядка 500 кв. м в районе Остоженки. Стартовая цена составила $25 млн», — сказал Менжунов.

Самая дорогая сделка на рынке загородного жилья — продажа дома площадью порядка 2 тыс. кв. м на участке около 1,4 га в районе Барвихи. Стартовая цена — $37 млн, уточнил он.

Менжунов подчеркнул, что конечная сумма, о которой договорились продавец и покупатель, не раскрывается.