Самой дорогой проданной квартирой в Москве в 2017 году стал таунхаус за $25 млн 

Самой дорогой проданной квартирой на вторичном рынке Москвы стал таунхаус со стартовой ценой в $25 млн, расположенный в районе Остоженки, рассказал RNS Илья Менжунов, управляющий директор компании «Метриум Премиум». Рекорд загородного рынка является продажа дома в Барвихе по стартовой стоимости в $37 млн «По нашим данным, самая дорогая сделка на вторичном рынке в 2017 году — это проданный таунхаус площадью порядка 500 кв. м в районе Остоженки. Стартовая цена составила $25 млн», — сказал Менжунов.
Самая дорогая сделка на рынке загородного жилья — продажа дома площадью порядка 2 тыс. кв. м на участке около 1,4 га в районе Барвихи. Стартовая цена — $37 млн, уточнил он.
Менжунов подчеркнул, что конечная сумма, о которой договорились продавец и покупатель, не раскрывается.
В сфере продаж недвижимости по договорам долевого участия самым дорогим московским жильем стала квартира площадью 257 кв. м в клубном доме на Плющихе. Стоимость сделки составила около 300 млн рублей, рассказал RNS руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. С начала 2018 года самой дорогой стала квартира площадью 162 кв. м в строящемся жилом комплексе на Большой Полянке, которая была продана за 158 млн рублей.