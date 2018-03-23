Ещё
Самой дорогой проданной квартирой в Москве в 2017 году стал таунхаус за $25 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самой дорогой проданной квартирой в Москве в 2017 году стал таунхаус за $25 млн 

Rambler News Service 1 час назад
Самой дорогой проданной квартирой на вторичном рынке Москвы стал таунхаус со стартовой ценой в $25 млн, расположенный в районе Остоженки, рассказал RNS Илья Менжунов, управляющий директор компании «Метриум Премиум». Рекорд загородного рынка является продажа дома в Барвихе по стартовой стоимости в $37 млн  «По нашим данным, самая дорогая сделка на вторичном рынке в 2017 году — это проданный таунхаус площадью порядка 500 кв. м в районе Остоженки. Стартовая цена составила $25 млн», — сказал Менжунов.
Самая дорогая сделка на рынке загородного жилья — продажа дома площадью порядка 2 тыс. кв. м на участке около 1,4 га в районе Барвихи. Стартовая цена — $37 млн, уточнил он.
Менжунов подчеркнул, что конечная сумма, о которой договорились продавец и покупатель, не раскрывается.
В сфере продаж недвижимости по договорам долевого участия самым дорогим московским жильем стала квартира площадью 257 кв. м в клубном доме на Плющихе. Стоимость сделки составила около 300 млн рублей, рассказал RNS руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. С начала 2018 года самой дорогой стала квартира площадью 162 кв. м в строящемся жилом комплексе на Большой Полянке, которая была продана за 158 млн рублей.
Rambler News Service: последние новости
Зампред правления «Согаза» Михаил Путин может перейти на работу в «Газпром» Марина Россинская назначена директором по развитию бизнеса Rambler&Co «Лукойл» намерен начать добычу нефти на D41 на шельфе Балтийского моря в 2019 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко235
Россияне устроили набег на «Магнит»178
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ622
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии188
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение