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Сбербанк открыл «ГАЗу» кредитную линию на 5,3 млрд рублей
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Сбербанк открыл «ГАЗу» кредитную линию на 5,3 млрд рублей 

Банки.ру 23 минуты назад
Сбербанк открыл группе «ГАЗ» возобновляемую кредитную линию на сумму до 5,294 млрд рублей, сообщает RNS.
Кредитная линии предоставлена компании «Автомобильный завод „ГАЗ“. Поручителем выступила компания „ГАЗ“ на срок пять лет. Сделка одобрена советом директоров компании „ГАЗ“ 28 февраля и совершена 6 марта 2018 года.
Ранее группа „ГАЗ“ заключила со Сбербанком соглашение о стратегическом партнерстве. Планировалось, что банк откроет автопроизводителю кредитную линию на сумму до 35 млрд рублей, в том числе в 2016—2017 годах до 5 млрд рублей.
Официальный представитель группы пояснил RNS, что новая кредитная линия Сбербанка оформляется вместо ранее предоставленной с улучшением условий, которые компания не раскрывает.
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