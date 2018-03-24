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Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook
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Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Peter Parks
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом сообщает телеканал RT.
Все началось с поста в Twitter Брайана Актона, одного из создателей WhatsApp, который запустил в Сети флешмоб #deletefacebook.
"Пришло время #удалитьфейсбук", — написал Актон.
"Что такое Facebook?" — поинтересовался у него Маск.
На это один из пользователей спросил: "Слабо удалить страницу SpaceX в Facebook?"
"Не знал, что у нас она была. Сделаем", — ответил Маск.
После того, как журналисты BuzzFeed и The Wire Report отправили Маску скрины страниц его компаний на Facebook, он ответил: "Абсолютно. В любом случае, выглядит отстойно".
Сейчас страниц SpaceX и Tesla на Facebook нет.
В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.
В четверг основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей.
Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.
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