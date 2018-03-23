«Лукойл» планирует увеличить добычу нефти на Ярегском месторождении к 2020 году в 3,4 раза

«Лукойл» планирует к 2020 году увеличить добычу нефти на Ярегском месторождении в республике Коми в 3,4 раза по сравнению с показателем 2017 года — до 74 тыс. баррелей в сутки, говорится в материалах компании. «Наши планы предусматривают рост добычи на месторождении почти в 3,5 раза относительно уровня 2017 года», — заявил старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в ходе презентации долгосрочной стратегии компании. В 2017 году добыча нефти на месторождении составила 22 тыс. баррелей в сутки, в 2020 году добыча достигнет 60 тыс. баррелей в сутки. Ярегское месторождение — единственное в России , где добывают нефть как подземным (термошахтным), так и поверхностным способами. Запасы углеводородов залегают на глубине 165-200 метров.