ФАС ввела новые тарифы на письма и бандероли

Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов, его отправка обойдется в 22 рубля. Останется со старой ценой простая бандероль и доплатеж за лишние 20 граммов к любым письмам. Их стоимость не повысили, так как это социально значимые и массовые услуги.

Другие регулируемые тарифы вырастут. Например, предельный уровень цены за пересылку простой почтовой карточки поднимется всего на рубль (с 16 до 17 рублей). А вот заказная карточка имеет трек-номер. Ее доставку можно отследить, как и доставку заказного письма. Отправка такой карточки вырастет в цене с 33 до 37 рублей. Заказное письмо весом до 20 граммов станет дороже на пять рублей (46 рублей), а письмо с объявленной ценностью до 20 граммов — на десять (105 рублей).

Бандероли тоже станут дороже. Заказная весом 100 граммов обойдется в 66 рублей. С 33 до 35 рублей за каждые 500 граммов веса увеличен предельный уровень тарифа за каждую перегрузку бандероли с объявленной ценностью, пересылаемую воздушным транспортом.

Индексация позволит покрыть значительную часть операционных затрат "Почты России" , относящихся к оказанию универсальных услуг, включая транспортные расходы, на закупку материалов, лизинг и ремонт оборудования. А также на увеличение фонда оплаты труда, на который приходится 58 процентов затрат предприятия, пояснили "Российской газете" в пресс-службе почтового оператора.

В 2017 году было доставлено около 2,4 миллиарда писем и счетов. Доля «Почты России» на рынке доставки письменной корреспонденции в 2017 году увеличилась на 2,2 процента до 88,1 процента. В два раза выросло число директ-мейл отправлений — до 46,8 миллиона штук, напомнили в пресс-службе. Выросли и доходы компании. Выручка от почтового бизнеса поднялась на 2 процента до почти 78 миллиардов рублей. Посылки принесли прибавку на 21 процент — в целом около 49 миллиардов рублей. Почти такой же оказалась выручка от финансового бизнеса почты, рост на 4 процента.