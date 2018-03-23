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АктивКапитал Банк сообщил об изменении режима работы своих офисов
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АктивКапитал Банк сообщил об изменении режима работы своих офисов 

Банки.ру 45 минут назад
АктивКапитал Банк сообщил об изменении режима работы своих отделений: 24 марта будет нерабочим днем во всех офисах финучреждения, следует из сообщения на сайте кредитной организации.
Ранее сообщалось, что в период с 19 по 23 марта 2018 года офисы АктивКапитал Банка будут обслуживать физических лиц с 9:00 до 15:00.
Отметим, клиенты АктивКапитал Банка с 15 марта жалуются в «Народном рейтинге» портала Банки.ру на невозможность совершения операций по банковским картам кредитной организации.
Ранее, 14 марта, АктивКапитал Банк оповестил клиентов на своем сайте, что 17 марта обслуживание клиентов во всех офисах банка осуществляться не будет. Примечательно, что изначально в качестве причины в сообщении банка указывались президентские выборы 18 марта. Впоследствии эта информация с сайта банка была удалена и заменена на обычное оповещение о нерабочем дне с указанием дежурных офисов (при их наличии в городе обслуживания банка).
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