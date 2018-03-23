В России смартфон iPhone 8 Plus подешевел примерно на 23%

России цены на iPhone 8 Plus продолжают снижаться, в частности, цена флагмана на 64 Гб опустилась на 23% от стартовой стоимости, передает Федеральное агентство новостей

«Сейчас смартфон можно купить менее чем за 50 тысяч рублей. При этом на старте продаж гаджет стоил 65 тысяч рублей. На сегодняшний день у пользователей появляется шанс приобрести топовый смартфон с выгодой в 15 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Также стал доступнее и iPhone X — он подешевел на 20 тысяч рублей.