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В России смартфон iPhone 8 Plus подешевел примерно на 23%
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В России смартфон iPhone 8 Plus подешевел примерно на 23% 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В России цены на iPhone 8 Plus продолжают снижаться, в частности, цена флагмана на 64 Гб опустилась на 23% от стартовой стоимости, передает Федеральное агентство новостей.
«Сейчас смартфон можно купить менее чем за 50 тысяч рублей. При этом на старте продаж гаджет стоил 65 тысяч рублей. На сегодняшний день у пользователей появляется шанс приобрести топовый смартфон с выгодой в 15 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Также стал доступнее и iPhone X — он подешевел на 20 тысяч рублей.
Ранее средняя стоимость смартфонов всех поколений американской корпорации Apple на российском рынке в среднем с начала 2018 года снизилась на 10%.
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