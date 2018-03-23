Убытки Roshen Порошенко выросли в 64 раза 

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, входящая в аффилированную с президентом Украины Петром Порошенко корпорацию Roshen, объявила, что в 2017 году ее убыток увеличился в 63,7 раза. Об этом сообщают «Украинские новости».
Убыток предприятия вырос с 4,9 миллиона рублей до 311,7 миллиона рублей. Выручка за год сократилась в пять раз с 1,3 миллиарда до 248,6 миллиона.
Согласно предоставленной фабрикой отчетности, сумма чистых активов на конец 2017 года составила 4,6 миллиарда рублей по сравнению с 4,9 миллиарда на конец 2016 года. Дебиторская задолженность предприятия составляет 735,3 миллиона рублей.
За год на предприятии сильно сократилась численность работников — за этот период было уволено 667 человек, и на конец 2017 года на кондитерской фабрике числились 72 сотрудника.
Производство на расположенной в России фабрике Roshen было остановлено в апреле 2017 года, консервация предприятия завершилась в июне.