Убытки Roshen Порошенко выросли в 64 раза

Убыток предприятия вырос с 4,9 миллиона рублей до 311,7 миллиона рублей. Выручка за год сократилась в пять раз с 1,3 миллиарда до 248,6 миллиона.

Согласно предоставленной фабрикой отчетности, сумма чистых активов на конец 2017 года составила 4,6 миллиарда рублей по сравнению с 4,9 миллиарда на конец 2016 года. Дебиторская задолженность предприятия составляет 735,3 миллиона рублей.

За год на предприятии сильно сократилась численность работников — за этот период было уволено 667 человек, и на конец 2017 года на кондитерской фабрике числились 72 сотрудника.

Производство на расположенной в России фабрике Roshen было остановлено в апреле 2017 года, консервация предприятия завершилась в июне.