Украина после 2019 года собралась заняться транзитом румынского газа в Восточную Европу

Украина собирается стать транзитером румынского газа в страны Восточной и Центральной Европы после того, как истечет срок действия контракта на транзит газа между «Газпромом» «Нафтогазом» , сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз» — оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Украинская ГТС дает возможность транзит газа из Румынии в страны Восточной и Центральной Европы. Укртрансгаз, как оператор ГТС Украины, делает все возможное, чтобы раскрыть потенциал нашей системы и предложить европейским партнерам интересные возможности. В том числе мы работаем над созданием новых межгосударственных маршрутов транспортировки газа, которые смогут дополнительно загрузить украинскую ГТС после 2019», — следует из сообщения.

В компании добавили, что с помощью украинской ГТС можно начать поставки газа из Румынии в страны Восточной и Центральной Европы, а также на саму Украину, «уже сегодня» в объеме до 5 млрд кубометров в год.

9 января в «Укртрансгазе» [сообщили] (https://rns.online/energy/Tranzit-rossiiskogo-gaza-cherez-Ukrainu-v-2017-godu-viros-na-137—do-935-mlrd-kubometrov-2018-01-09/), что транзит российского газа через Украину вырос в 2017 году на 13,7% по сравнению с показателем 2016 года — до 93,5 млрд кубометров.