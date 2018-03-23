Reuters: Борис Минц рассматривает продажу НПФ «Будущее» 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Борис Минц может продать НПФ «Будущее», третий по величине в России пенсионный фонд, под угрозой потери более 20 млрд рублей из-за санации двух крупных банков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Покупателя они ищут, это точно", — сказал агентству источник, близкий к ФГ «Будущее», куда входит сам НПФ. По информации другого источника, Банк России одобрил смену владельцев фонда. Пресс-служба ЦБ РФ не стала комментировать Reuters информацию.
Источник, близкий к Борису Минцу, подтвердил агентству, что идет поиск нового собственника для пенсионного бизнеса. «Внешнее давление заставляет искать, кому отдать. Хотели бы какие-то деньги получить», — отметил собеседник.
По данным агентства, есть структуры, которые интересуются НПФ «Будущее», среди них — группа «Алор» Анатолия Гавриленко (контролирует НПФ «Газфонд-ПН»), а также Московский кредитный банк и Сбербанк, а разговоры с ними были «чисто в теоретическом ключе». В частности, источник, близкий к набсовету Сбербанка, отметил агентству, что была встреча с представителями Сбербанка, но их предложение не заинтересовало госбанк.
Совладелец МКБ Роман Авдеев отметил, что акции НПФ «Будущее» находятся в залоге у МКБ — долг компании О1 Бориса Минца перед структурами МКБ составляет около 25 млрд рублей — но он надеется, что получит назад кредитные деньги. Комментировать переговоры о покупке НПФ он не стал. Пресс-служба «Газфонд-ПН» отказалась от комментариев.
Ранее сообщалось, что НПФ потерял 12,6 млрд рублей на инвестициях в санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» и пытается взыскать эти деньги в суде с банка «Траст». НПФ «Будущее» также выступает одним из ответчиков по иску временной администрации Промсвязьбанка к трем НПФ, продавшим 20% акций банка перед санацией. В рамках этого иска ПСБ просит взыскать со всех ответчиков более 16 млрд рублей, По данным Reuters — 8,3 млрд рублей приходится на НПФ «Будущее».
УК «НПФ „Будущее“ в свою очередь через суд требует у Промсвязьбанка вернуть депозиты на 13,3 млрд рублей, размещенные в банке фондами группы перед санацией.
Ранее Forbes со ссылкой на три источника на пенсионном рынке сообщал, что владельцы НПФ „Будущее“ ведут переговоры о продаже фонда НПФ Сбербанка (крупнейший НПФ на рынке). По данным издания, на продаже фонда настаивает ЦБ РФ, а сумма сделки оценивается примерно в 5% активов НПФ „Будущее“ — 15 млрд рублей.