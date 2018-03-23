Reuters: Борис Минц рассматривает продажу НПФ «Будущее»

"Покупателя они ищут, это точно", — сказал агентству источник, близкий к ФГ «Будущее», куда входит сам НПФ. По информации другого источника, Банк России одобрил смену владельцев фонда. Пресс-служба ЦБ РФ не стала комментировать Reuters информацию.

Источник, близкий к Борису Минцу, подтвердил агентству, что идет поиск нового собственника для пенсионного бизнеса. «Внешнее давление заставляет искать, кому отдать. Хотели бы какие-то деньги получить», — отметил собеседник.

По данным агентства, есть структуры, которые интересуются НПФ «Будущее», среди них — группа «Алор» Анатолия Гавриленко (контролирует НПФ «Газфонд-ПН»), а также Московский кредитный банк Сбербанк , а разговоры с ними были «чисто в теоретическом ключе». В частности, источник, близкий к набсовету Сбербанка, отметил агентству, что была встреча с представителями Сбербанка, но их предложение не заинтересовало госбанк.

Совладелец МКБ Роман Авдеев отметил, что акции НПФ «Будущее» находятся в залоге у МКБ — долг компании О1 Бориса Минца перед структурами МКБ составляет около 25 млрд рублей — но он надеется, что получит назад кредитные деньги. Комментировать переговоры о покупке НПФ он не стал. Пресс-служба «Газфонд-ПН» отказалась от комментариев.

Ранее сообщалось, что НПФ потерял 12,6 млрд рублей на инвестициях в санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» и пытается взыскать эти деньги в суде с банка «Траст» . НПФ «Будущее» также выступает одним из ответчиков по иску временной администрации Промсвязьбанка к трем НПФ, продавшим 20% акций банка перед санацией. В рамках этого иска ПСБ просит взыскать со всех ответчиков более 16 млрд рублей, По данным Reuters — 8,3 млрд рублей приходится на НПФ «Будущее».

УК «НПФ „Будущее“ в свою очередь через суд требует у Промсвязьбанка вернуть депозиты на 13,3 млрд рублей, размещенные в банке фондами группы перед санацией.