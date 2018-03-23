Apple работает над «айфоном-раскладушкой» с планом выпуска в 2020 году — Bank of America

Аналитик Bank of America Merrill Lynch Вамси Мохан (Wamsi Mohan) сообщил клиентам компании в письме 23 марта, что, согласно проверке, Apple «работает с поставщиками раскладного телефона» «c целью выйти на рынок к 2020 году», при этом новая модель iPhone может быть в два раза больше предыдущих.

По данным банка, Apple планирует выйти на рынок с новой моделью iPhone, которую разрабатывает вместе с азиатским партнером. CNBC уточняет, что Мохан написал отчет после встречи с представителями нескольких поставщиков Apple в Азии.

Китаем. Аналитик подтвердил рейтинг акций Apple и их стоиость в размере $220 к концу четверга. Он не считает, что на продукцию компании повлияют торговые разногласия между США

В октябре 2017 года южнокорейское издание The Investor писало, что Apple создает экраны для«айфона-раскладушки» вместе с компанией LG.