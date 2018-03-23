Украина нашла новый маршрут для реверса газа на Украину

Об этом говорится в сообщении украинской госкомпании.

«Оператор ГТС Украины «Укртрансгаз» начинает процедуру оценки необязывающего спроса участников рынка природного газа Украины и сопредельных стран на гарантированные мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод Транзит-1) по направлению транспортировки Румыния-Украина», — отмечается в публикации.

Отмечается, что на основе результатов этой оценки компания примет решение о будущей обязывающей процедуре распределения гарантированной мощности (Open Season) точки входа Исакча-1-Орловка.

В компании обратили внимание на то, что трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, который сегодня используется для транспортировки природного газа в Болгарию . Долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода завершился в 2016 году, и после завершения действия транзитного контракта между «Нафтогазом» «Газпромом» в конце 2019 года станет возможным выполнение требования европейского законодательства по этому трубопроводу.

«Если трубопровод Транзит-1 будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать 5 млрд кубометров газа ежегодно для нужд как большого украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы через свободные мощности ГТС Украины», — сказано в сообщении пресс-службы.

Результаты компания пообещала представить до 1 июня 2018 года.