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Украина нашла новый маршрут для реверса газа на Украину
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Украина нашла новый маршрут для реверса газа на Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении украинской госкомпании.
«Оператор ГТС Украины «Укртрансгаз» начинает процедуру оценки необязывающего спроса участников рынка природного газа Украины и сопредельных стран на гарантированные мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод Транзит-1) по направлению транспортировки Румыния-Украина», — отмечается в публикации.
Отмечается, что на основе результатов этой оценки компания примет решение о будущей обязывающей процедуре распределения гарантированной мощности (Open Season) точки входа Исакча-1-Орловка.
В компании обратили внимание на то, что трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, который сегодня используется для транспортировки природного газа в Болгарию. Долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода завершился в 2016 году, и после завершения действия транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» в конце 2019 года станет возможным выполнение требования европейского законодательства по этому трубопроводу.
«Если трубопровод Транзит-1 будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать 5 млрд кубометров газа ежегодно для нужд как большого украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы через свободные мощности ГТС Украины», — сказано в сообщении пресс-службы.
Результаты компания пообещала представить до 1 июня 2018 года.
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