ЦБ: расходы бюджета РФ в 2018 году могут вырасти после формирования нового правительства

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Банк России в 2018 году ожидает перехода федерального бюджета к профициту, однако видит риски корректировки расходов после формирования нового состава кабинета министров. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"В 2018 году за счет продолжающегося улучшения внешнеэкономических условий и восстановления экономической активности в России ожидается переход бюджетной системы и федерального бюджета к профициту. Вместе с тем в 2018 году возможно повышение планов по расходам бюджета в 2018-2020 годах относительно параметров, заложенных в основных положениях бюджетной политики, в частности, с учетом ожидающегося уточнения макроэкономического прогноза. Кроме того, дополнительные предложения по корректировке расходов могут возникнуть после формирования нового правительства во втором квартале 2018 года", — указывается в докладе.

В то же время, по оценке ЦБ, инфляционные риски со стороны бюджетной политики из-за возможного пересмотра бюджетных проектировок Минфина на фоне улучшения макроэкономического прогноза ограничены, так как бюджетное правило лимитирует рост расходов на федеральном уровне повышением доходов.

По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в 2018 году вырастет до 3,5% ВВП, а затем сократится до 1,3% ВВП в 2020 году в условиях снижения цен на энергоносители.

"За счет более значительного по сравнению с импортом расширения экспорта в 2018 году прогнозируется увеличение положительного сальдо счета текущих операций до 3,5% ВВП. Однако в 2019-2020 годах за счет уменьшения профицита баланса внешней торговли в условиях снижения цен на энергоносители, как ожидается, сальдо текущего счета сократится до 1,3% ВВП в 2020 году", — прогнозирует Центробанк.

При этом, по оценкам ЦБ, в отличие от экспорта, импорт продолжит увеличиваться не только в 2018 году, но и в 2019-2020 годах на фоне роста российской экономики. «Вместе с тем расширение импорта замедлится: в условиях снижения цены нефти валютный курс не будет оказывать поддержку импорту», — говорится в документе регулятора.

В консервативном сценарии, предполагающем отмену ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ после 2018 года, ЦБ ожидает снижения цен на нефть до $45 за баррель в среднесрочной перспективе. При этом в пятницу цена барреля нефти марки Brent превысила $70.

Ранее глава министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал профицит федерального бюджета по итогам 2018 года на уровне 2% ВВП. По мнению Минэкономразвития, при текущих ценах на нефть профицит бюджета РФ в этом году составит около 1,2% ВВП.

Последний раз федеральный бюджет РФ был профицитным в 2011 году, тогда профицит составил 0,8% ВВП.

Согласно закону о федеральном бюджете, дефицит бюджета РФ в 2018 году запланирован в размере 1,3% ВВП (1,3 трлн рублей), в 2019 году — 819,1 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2020 году — 869,8 млрд рублей (0,8% ВВП).