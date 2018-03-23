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Nissan аннулировал дилерское соглашение с Genser
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Nissan аннулировал дилерское соглашение с Genser 

Rambler News Service 1 час назад
Компания Nissan Motor приняла решение об аннулировании дилерского соглашения c компаниями Genser по трем автоцентрам Nissan в Москве по взаимному соглашению сторон, сообщил RNS официальный представитель Nissan.
«Мы подтверждаем принятие решения об аннулировании дилерского соглашения Nissan с дилерскими центрами компании Genser, осуществлявшими деятельность в Москве, по взаимному соглашению сторон. Как по бренду Nissan, так и по бренду Datsun, Genser выполнил все обязательства как перед дистрибутором, так и перед клиентами», — сказал он.
Представитель Nissan особо отметил, что автоцентры Nissan и Datsun группы Genser в других городах России продолжают работать на основании других дилерских соглашений.
Ранее RNS сообщало, что Genser может закрыть автоцентр Nissan до конца марта. Продажи новых автомобилей Nissan в Genser прекратились в начале 2018 года. Группа Genser ранее прекратила продажи новых автомобилей всех марок в московских автосалонах. Автоцентры Genser в других городах продолжают работу в полном объеме.
Также сообщалось, что Московский кредитный банк и банк «Российский капитал» подали иски о банкротстве нескольких компаний группы Genser. Может подать иски о банкротстве к компаниями группы Genser банк ВТБ, сообщал RNS его представитель.
Автодилер Genser с 2016 года испытывает финансовые трудности. Выручка группы в 2016 году (данных за 2017 года пока нет) упала на 11%, до 46,2 млрд рублей, а продажи новых автомобилей упали на четверть, до 26,4 тыс. штук.
СМИ связывали падение показателей с высокой долговой нагрузкой из-за приобретений нескольких дилерских центров компаний Klarus и «Урарту Моторс» в 2013 году, а также со строительством «дилерской деревни» на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. По разным данным, задолженность группы составляет от 5 до 12 млрд рублей.
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