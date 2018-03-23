Ещё
Заявки на общую сумму 2,8 млрд рублей поданы в региональный ФРП Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заявки на общую сумму 2,8 млрд рублей поданы в региональный ФРП Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С момента начала работы в августе 2017 года в Фонд развития промышленности Московской области поступили качественные заявки на получение льготных займов от 47 промышленных подмосковных предприятий на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.
«Портфель заявок на данный момент составляет 47 проектов, больше всего заявок в машиностроении, химической отрасли, производстве медицинского и электрического оборудования. В высокой степени готовности к финансированию у нас четыре проекта на общую сумму 265 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Данные компании реализуют проекты по производству детской ортопедической обуви, бытовой химии, в текстильной и кабельной промышленности.
Региональный фонд предоставляет займы предприятиям под 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 20 до 100 миллионов рублей с целью привлечения прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Общий объем средств фонда на текущий год составляет порядка 1 миллиарда рублей. Подать заявку в Фонд развития промышленности Московской области можно онлайн — на сайте http://frpmo.ru.
Предоставление займов, стимулирующих приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики, Фонд развития промышленности Московской области осуществляет совместно с Фондом развития промышленности, созданным при Минпромторге РФ.
Флагманская программа фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение и производство конкурентной продукции. В настоящий момент запущена вторая программа финансирования «Комплектующие изделия», призванная повысить уровень локализации конечной российской продукции.
РИАМО: последние новости
Инвестиции в основной капитал в Москве в 2017 году выросли на 12,8% В России смартфон iPhone 8 Plus подешевел примерно на 23% Правительство РФ увеличило субсидии на модернизацию систем ЖКХ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ379
Набиуллина взялась за пенсии76
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого68
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ498
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение