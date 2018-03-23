Заявки на общую сумму 2,8 млрд рублей поданы в региональный ФРП Подмосковья

С момента начала работы в августе 2017 года в Фонд развития промышленности Московской области поступили качественные заявки на получение льготных займов от 47 промышленных подмосковных предприятий на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Портфель заявок на данный момент составляет 47 проектов, больше всего заявок в машиностроении, химической отрасли, производстве медицинского и электрического оборудования. В высокой степени готовности к финансированию у нас четыре проекта на общую сумму 265 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Данные компании реализуют проекты по производству детской ортопедической обуви, бытовой химии, в текстильной и кабельной промышленности.

Региональный фонд предоставляет займы предприятиям под 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 20 до 100 миллионов рублей с целью привлечения прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Общий объем средств фонда на текущий год составляет порядка 1 миллиарда рублей. Подать заявку в Фонд развития промышленности Московской области можно онлайн — на сайте http://frpmo.ru.

Предоставление займов, стимулирующих приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики, Фонд развития промышленности Московской области осуществляет совместно с Фондом развития промышленности, созданным при Минпромторге РФ

Флагманская программа фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение и производство конкурентной продукции. В настоящий момент запущена вторая программа финансирования «Комплектующие изделия», призванная повысить уровень локализации конечной российской продукции.