Инвестиции в основной капитал в Москве в 2017 году выросли на 12,8%

Объем инвестиций в основной капитал в Москве по итогам 2017 года вырос на 12,8% по отношению к предыдущему году, их объем составил почти 2 триллиона рублей, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На развитие экономики и социальной сферы в январе-декабре 2017 года использовано инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов 1,97 триллиона рублей, что составило 112,8% от января-декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

При этом по итогам прошлого года 39,2% средств направили на закупку машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а 37,7% вложили в нежилые здания и сооружения и в улучшение земель. Доля инвестиций в интеллектуальную собственность составила 10,8%.

Инвестиции в основной капитал по крупным организациям в 2017 году составили 1,43 триллиона рублей. Из этой суммы 59,1% составили собственные средства, остальное — привлеченные средства, из которых 27,4% инвестиций приходится на средства федерального и городского бюджетов. Доля зарубежных инвестиций составляет 0,8% против 0,5% годом ранее.