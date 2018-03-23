ЦБ ожидает роста розничного кредитования на 11-14% в среднесрочной перспективе

Банк России заложил в базовый сценарий рост розничного кредитования на 11-14% в среднесрочной перспективе, следует из мартовского выпуска доклада о денежно-кредитной политике.

«В части корпоративного сектора ожидается продолжение постепенной кредитной «разгрузки» после всплеска объема накопленного долга в 2015 году. Годовой темп прироста кредита компаниям, по оценкам, составит 7–9% в 2018 г.оду и 7–11% на оставшейся части прогнозного горизонта (до 2020 года. — RNS). Кредит населению будет расти опережающими темпами по сравнению с кредитованием корпоративного сектора: его годовой темп прироста на среднесрочном горизонте оценивается в 11–14%», — говорится в документе.

ЦБ не ожидает существенного ускорения темпов роста кредитной задолженности россиян в первом полугодии 2018 года.

«В первом полугодии 2018 г., по оценке Банка России, темп роста кредитной задолженности населения не будет существенно ускоряться. С одной стороны, рост реальной заработной платы, снижение ставок по кредитам, а также увеличение сроков кредитования (вследствие удлинения горизонта планирования на фоне роста экономической стабильности) будут способствовать росту кредитования населения. Но этот эффект частично будет компенсирован ростом погашения уже имеющихся кредитов (эффект отложенной кредитной разгрузки)», — говорится в докладе.