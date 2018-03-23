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ЦБ допустил подорожание бензина на 5,3% в 2018 году
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ЦБ допустил подорожание бензина на 5,3% в 2018 году 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Банк России допустил, что цены на бензин могут вырасти на 5,3% в этом году при полном переносе повышения акцизов в розницу. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
ЦБ напомнил, что повышение акциза в 2018 году будет проходить в два этапа: с 1 января и с 1 июня.
"В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 руб. 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек", — говорится в докладе.
При этом стоимость бензина таким образом может вырасти на 5,3%.
"Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9% соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 п.п. ", — отмечают в ЦБ.
Ранее в ФАС заявили, что не ожидают роста цен на бензин и дизельное топливо.
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