Ещё
Источники: появились новые претенденты на покупку «Югории»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Источники: появились новые претенденты на покупку «Югории» 

Банки.ру 32 минуты назад
Три страховщика из топ-10 уже подали предварительные заявки на покупку государственной страховой компании «Югория». Об этом стало известно порталу Банки.ру от нескольких источников на страховом рынке.
Ранее «Опора», единственная компания, которая открыто заявляла о намерении купить «Югорию», заявила о том, что не будет участвовать в аукционе по приватизации, намеченном на 30 мая 2018 года. Стартовая цена ГСК «Югория» определена в 2,893 млрд рублей.
Продуктовый виджет
По сообщениям источников, намерение принять участие в открытом английском аукционе по продаже 100% акций государственной компании подтвердили три крупнейших российских страховых компании — «АльфаСтрахование», «СОГАЗ» и «РЕСО-Гарантия». Ранее генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков предполагал, что стратегические инвесторы ждут аудированного годового отчета с учетом результатов бизнеса за 2017 год. Затем будут проведены предметные переговоры и сделаны конкретные предложения, отмечал он.
В четверг, 22 марта, «Югория» представила уточненные финансовые результаты за 2017 год: заключено более 1,9 млн договоров, собрано 9,4 млрд рублей премии, что на 15% выше аналогичного показателя 2016-го. Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 664 млн рублей против 183 млн рублей в 2016 году.
Новость
Прирост по каско в 2017 году составил 26%, по ОСАГО — 16%, по страхованию имущества физических лиц — 5%. Общая сумма ответственности компании по заключенным договорам достигла 893 млрд рублей. Выплаты в 2017 году «Югория» составили 5,1 млрд рублей по 87,5 тыс. страховых случаев.
Коэффициент убыточности по итогам 2017 года ожидается на уровне 51% по каско, 68% — по ОСАГО (на четверть ниже средней по рынку). «По показателю уровня дебиторской задолженности ГСК „Югория“ является одним из лидеров российского страхового рынка, уровень дебиторской задолженности за 2017 год остается стабильно низким и составляет 11% от страховых премий», — отмечается в релизе компании.
«Менеджмент компании ожидает стратегического инвестора, нацеленного на развитие страхового бизнеса и имеющего достаточный ресурс, который позволит «Югории» еще более эффективно реализовать стратегию по вхождению в топ-пятерку российских розничных страховщиков», — говорил Охлопков.
Официального ответа на запрос Банки.ру от компаний-претендентов на покупку, от самой «Югории» и от ее акционера Ханты-Мансийского автономного округа пока не поступало.
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
Банки.ру: последние новости
Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на открытии торгов ФАС разрешила «Онэксиму» купить «Международный Финансовый Клуб» Акционер «Опоры» передумал покупать СК «Югория»?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ467
Новый советник Трампа готов развязать большую войну191
Все супероружие РФ показали в одном видео118
Глава Волоколамского района отправлен в отставку51
Минфин готовится пойти на риск102
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение