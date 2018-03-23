Источники: появились новые претенденты на покупку «Югории»

Три страховщика из топ-10 уже подали предварительные заявки на покупку государственной страховой компании «Югория». Об этом стало известно порталу Банки.ру от нескольких источников на страховом рынке.

Ранее «Опора», единственная компания, которая открыто заявляла о намерении купить «Югорию», заявила о том, что не будет участвовать в аукционе по приватизации, намеченном на 30 мая 2018 года. Стартовая цена ГСК «Югория» определена в 2,893 млрд рублей.

Продуктовый виджет

«СОГАЗ» и По сообщениям источников, намерение принять участие в открытом английском аукционе по продаже 100% акций государственной компании подтвердили три крупнейших российских страховых компании — «АльфаСтрахование» «РЕСО-Гарантия» . Ранее генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков предполагал, что стратегические инвесторы ждут аудированного годового отчета с учетом результатов бизнеса за 2017 год. Затем будут проведены предметные переговоры и сделаны конкретные предложения, отмечал он.

В четверг, 22 марта, «Югория» представила уточненные финансовые результаты за 2017 год: заключено более 1,9 млн договоров, собрано 9,4 млрд рублей премии, что на 15% выше аналогичного показателя 2016-го. Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 664 млн рублей против 183 млн рублей в 2016 году.

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Прирост по каско в 2017 году составил 26%, по ОСАГО — 16%, по страхованию имущества физических лиц — 5%. Общая сумма ответственности компании по заключенным договорам достигла 893 млрд рублей. Выплаты в 2017 году «Югория» составили 5,1 млрд рублей по 87,5 тыс. страховых случаев.

Коэффициент убыточности по итогам 2017 года ожидается на уровне 51% по каско, 68% — по ОСАГО (на четверть ниже средней по рынку). «По показателю уровня дебиторской задолженности ГСК „Югория“ является одним из лидеров российского страхового рынка, уровень дебиторской задолженности за 2017 год остается стабильно низким и составляет 11% от страховых премий», — отмечается в релизе компании.

«Менеджмент компании ожидает стратегического инвестора, нацеленного на развитие страхового бизнеса и имеющего достаточный ресурс, который позволит «Югории» еще более эффективно реализовать стратегию по вхождению в топ-пятерку российских розничных страховщиков», — говорил Охлопков.