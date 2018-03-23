Samsung изменил структуру руководства компании

На годовом собрании акционеров Samsung Electronics был принят ряд решений, касающихся изменения структуры управления компанией. Об этом говорится в пресс-релизе Samsung.

В частности, решено разделить должности генерального директора и председателя совета директоров компании. Кроме того, акционеры одобрили увеличение числа членов совета директоров с 9 до 11. При этом в совет директоров второй раз за всю историю компании вошла женщина — Ким Сун Ук. Возглавил совет директоров бывший финансовый директор компании Ли Сан Хон.

Собрание также проголосовало за назначение директоров по каждому из основных направлений работы Samsung — производство мобильных телефонов, электронные комплектующие и материалы и бытовая электроника.

Решение изменить структуру управления компанией было принято после того, как вице-президент Samsung Ли Чжэ Ён — фактический руководитель и наследник империи — был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он признан виновным во взяточничестве, растрате, сокрытии активов за границей и клятвопреступлении.