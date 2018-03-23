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Альфа-банк выплатил ФИФА $9,8 млн за полтора года спонсорского соглашения
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Альфа-банк выплатил ФИФА $9,8 млн за полтора года спонсорского соглашения 

Rambler News Service 47 минут назад
Альфа-банк выплатил ФИФА $9,8 млн в качестве регионального спонсора организации за полтора года сотрудничества, следует из финансовой отчетности ФИФА. Альфа-банк является официальным европейским банком ФИФА с июля 2016 года, когда между организациями был заключен спонсорский контракт.
Из отчетности ФИФА за 2017 год следует, что доходы организации от региональных партнеров (одна из спонсорских категорий) составили $7,382 млн В прошлогодней отчетности было указано, что выплаты по этой же категории составили $2,425 млн  В ФИФА RNS подтвердили, что в 2017 году единственным региональным спонсором Международной федерации футбола являлся Альфа-банк.
В Альфа-банке отказались комментировать выплату в пользу ФИФА.
Спонсоры ФИФА делятся на три категории: партнеры ФИФА, спонсоры ЧМ, а также региональные спонсоры ЧМ. Партнерами ФИФА являются Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Kia, Visa и Qatar Airways. Спонсорами ЧМ выступают Budweiser, McDonald’s и китайские компании Hisense, Mengnu и Vivo.
До 2018 года единственным региональным спонсором ЧМ являлся Альфа-банк. В феврале этого года ФИФА заключила контракты с китайским производителем электромотоциклов Yadea и российским оператором связи «Ростелекомом».
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