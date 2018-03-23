В России выявлен очередной сомнительный банк с якобы 100% госкапиталом

Портал Банки.ру обнаружил организацию, которая, предположительно, выдает себя за банк и занимается мошенничеством. На сайте straik-kapital.ru находится якобы официальный сайт некоего Страйк Капитал Банка. По данным Reg.ru, домен straik-kapital.ru зарегистрирован 27 февраля 2018 года на частное лицо. Как правило, домены реально действующих банков принадлежат самим банкам.

Между тем, финучреждения с подобным названием не удалось найти ни на сайте ЦБ РФ, ни в реестре Агентства по страхованию вкладов . По указанному на сайте Страйк Капитал Банка телефону никто не отвечает.

На сайте, предположительно, лжебанка указано, что он входит в топ-100 крупнейших российских банков и работает с 10 млн клиентов в России . «Сотрудничает как с крупными федеральными розничными сетями, так и с небольшими региональными компаниями и торговыми сетями, которые специализируются на продаже электроники, бытовой техники, мебели, других товаров и услуг», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Страйк Капитал Банка, его основным владельцем выступает группа «Гарант», но ссылка ведет на сайт группы «ОНЭКСИМ». Кроме того, в Сети говорится, что Страйк Капитал Банк занимает лидирующие позиции по данным «Коммерсант-Деньги» , но в материалах издания на этих позициях находятся совершенно другие банки. Так, 29 место в рейтинге «50 крупнейших банков России по объему привлеченных средств граждан» занимает «Ренессанс Кредит», а 64 место в рейтинге «Банки России по сумме чистых активов» на 1 ноября 2017 года — «Центр-Инвест».

В 2016 году Страйк Капитал Банк стал лауреатом Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2016», организованной группой компаний РБК и получил награду в номинации «Динамика и эффективность», следует из сообщения на сайте сомнительного банка. Стоит отметить, что у РБК никогда не было подобной номинации.

«22 марта 2018 года мне позвонили из неизвестного мне Страйк Капитал Банка с тем, что мне одобрено службой безопасности 100 тысяч рублей. Одно условие — наличие дебетовой карты Сбербанка и только. Осталось только пройди верификацию личности. Для этого нужно прийти в Сбербанк положить на транзитный счет 3,5 тысячи рублей (комиссия за перевод денег по блиц-переводу Сбербанка «Колибри»), а дальше ко мне должен прийти человек из DHL подтвердить мою личность, и я иду получать свои 100 тысяч рублей наличными в кассе Сбербанка по блиц-переводу», — пишет пользователь форума Банки.ру.

«Никаких сведений о лицензии, ни ИНН и пр. Обращаюсь в реестр ЦБ — нет такого банка. Ну и последний этап — проверка в «Контуре». Фокус. — результат отрицательный (ни по названию, ни по адресу). На следующий день мне звонит та же девочка и напоминает мне, что у меня встреча в Сбербанке на двенадцать часов, не забудьте», — отмечает пользователь.

Banki.ru призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.