Ещё
Госдолг Кубани снизился впервые с 2009 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Госдолг Кубани снизился впервые с 2009 года 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Впервые с 2009 года госдолг Краснодарского края снизился, на 850 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Впервые с 2009 года мы говорим о снижении госдолга Краснодарского края. До этого задолженность региона только росла, 2 года назад нам удалось остановить этот процесс. А сейчас мы, наконец, переломили эту ситуацию и добились реального снижения — на 850 миллионов рублей", — отметил глава края.
По словам губернатора, это первый шаг, в планах на текущий год — уменьшить госдолг еще на 3,5 миллиарда рублей.
"Мы добились такой положительной динамики за счет грамотной финансовой политики, отказа от не первоочередных статей расхода. Но самое главное, у нас растут собственные доходы, в прошлом году консолидированный бюджет составил 253 миллиарда рублей. Это больше, чем мы планировали, на 23 миллиарда", — добавил Кондратьев.
Глава региона также отметил, что все социальные обязательства край выполняет в полном объеме, и расходы на соцсферу не снижаются. Кроме того, регион увеличивает расходы на строительство школ, покупку медоборудования и школьных автобусов.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей Глава "Нафтогаза" обжаловал в суде штраф в 300 миллионов долларов Украина взыскала с "Газпрома" около 3,8 миллиона долларов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ445
Новый советник Трампа готов развязать большую войну184
Все супероружие РФ показали в одном видео113
Минфин готовится пойти на риск100
Глава Волоколамского района отправлен в отставку50
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение