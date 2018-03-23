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«М. Видео» и «Эльдорадо» объединятся за 45 млрд рублей
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«М. Видео» и «Эльдорадо» объединятся за 45 млрд рублей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«М. Видео» и «Эльдорадо» объединятся за 45 млрд рублейКрупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и «М. Видео» объединятся. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс.
Сумма сделки составит 45,5 млрд рублей, не считая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо».
В настоящий момент обе компании входят в группу «Сафмар», собственником которой является предприниматель Михаил Гуцериев.
Финансировать сделку будет банк ВТБ. Сумма кредита составит около 40 млрд рублей.
Решение о сделке, по сообщению Интерфакса, предстоит принять акционерам «М. Видео» на внеочередном собрании 13 апреля.
После слияния группа компаний планирует попасть в тройку лидирующих игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности.
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