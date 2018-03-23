«М. Видео» и «Эльдорадо» объединятся за 45 млрд рублей

фото pixabay.com« М. Видео » и «Эльдорадо» объединятся за 45 млрд рублейКрупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и «М. Видео» объединятся. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс.

Сумма сделки составит 45,5 млрд рублей, не считая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо».

В настоящий момент обе компании входят в группу «Сафмар», собственником которой является предприниматель Михаил Гуцериев

Финансировать сделку будет банк ВТБ . Сумма кредита составит около 40 млрд рублей.

Решение о сделке, по сообщению Интерфакса , предстоит принять акционерам «М. Видео» на внеочередном собрании 13 апреля.

После слияния группа компаний планирует попасть в тройку лидирующих игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности.