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Липецкая Roshen отчиталась о росте убытка в десятки раз
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Липецкая Roshen отчиталась о росте убытка в десятки раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen, увеличила убыток в 63,7 раза. Об этом сообщает издание «Українськi Новини» со ссылкой на отчетность фабрики.
Согласно документам, в 2017 году убытки Липецкой кондитерской фабрики, которую законсервировали в прошлом году, увеличила убыток в 63,7 раза — с 4,9 миллиона рублей до 311,7 миллиона.
Выручка предприятия сократилась в пять раз с 1,3 миллиарда рублей в 2016 году до 248,6 миллиона в 2017-м. Также, согласно отчету, дебиторская задолженность компании составляет 735,3 миллиона рублей.
Что касается численности работников, то в прошлом году было уволено 6678 человек и, таким образом, на конец 2017 года на фабрике трудились 72 человека.
В феврале 2018 года генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предпочел бы, чтобы Липецкая кондитерская фабрика «сгнила», если ее не купят по рыночной цене.
В 2015 году российский суд постановил взыскать с фабрики 180 миллионов рублей налоговой задолженности, а затем наложил арест на ее имущество стоимостью в почти полтора миллиарда рублей.
В 2017 году Roshen объявила о решении остановить работу Липецкой кондитерской фабрики по политико-экономическим причинам.
Корпорация Roshen принадлежит Петру Порошенко. Украинский лидер, выдвигая свою кандидатуру в президенты, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Долю Порошенко в Roshen передали в независимый «слепой» траст.
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