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Липецкая фабрика Порошенко терпит огромные убытки
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Липецкая фабрика Порошенко увеличила убыток в десятки раз 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen, увеличила убыток почти в 64 раза по итогам 2017 года.
Согласно отчетности фабрики, убыток увеличился в 63,7 раза с 4,9 млн рублей до 311,7 млн рублей, передает «Украинские новости».
Выручка предприятия сократилась в 2017 году в пять раз. В 2016 году фабрика выручила 1,2 млрд рублей, в прошедшем году — 248 млн рублей. Сумма чистых активов предприятия на конец 2017 года составила 4,567 млрд рублей.
Дебиторская задолженность фабрики составила 735,3 млн рублей. 701 млн рублей из них оспаривается Межрайонной инспекцией ФНС России.
На фабрике работают всего 72 человека, поскольку в 2017 году руководство уволило 667 сотрудников предприятия.
Напомним, в феврале в Roshen заявили о готовности «сгноить» фабрику в Липецке. В январе 2017 года принадлежащая Порошенко корпорация Roshen объявила о решении остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике по «экономическим и политическим причинам».
Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи компании в траст.
С 2014 года компания вывела в украинскую экономику 72,06 млн долларов дивидендов от Липецкой фабрики.
На Украине неоднократно призывали Порошенко продать свой бизнес в России. Сам Порошенко рассказывал, почему до сих пор не сделал этого.
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